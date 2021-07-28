港府盲目谷針圖通關　何栢良指未有條件再放寬社交限制

香港新冠肺炎疫情未止，與內地或澳門通關無期，為提高疫苗接種率，港府向70歲或以上長者埋手谷針，疫苗接種中心明日(29日)起派發即日籌。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(28日)在電台節目表示，若港府希望與內地通關，放寬防疫距離措施的步伐亦應與內地一致。反觀內地，即使大部分城市接種首劑疫苗人口已超過7成，措施仍未大幅度放寬，推斷本港暫時亦未有條件大幅度放寬社交限制，認為要慢慢去做，或先聚焦已接種人士、低風險場所。

何指出，本港70歲以上的長者有95萬人，但社區疫苗接種中心不足。他以新加坡為例，指該國有86個流動接種站，每個地點停留數天至一周，再預告時間及地點會有流動接種服務，港府可借鏡星洲，利用落區等「揼石仔」的方法，在屋邨內的老人中心或社區會堂替長者接種。

談及由內地研發的科興疫苗有最新研究，顯示接種第3劑疫苗能增加體內抗體，何認為為一般市民打第3針仍是言之尚早，暫時未有需要。即使外國正部署為特定類別人士接種第3針，料只有免疫反應較差的人需捱多1針。