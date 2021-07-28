欠交選舉申報書囚半年　陳宇明准保釋候上訴

公民黨前執委陳宇明參加2019年區議會選舉敗選後，沒有在法定限期前提交選舉申報書，他早前承認沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提供選舉申報書罪，被判即時監禁6個月。他今天（28日）在高等法院原訟庭申請在等候上訴期間保釋獲批，保釋條件包括5000港元現金及共1.5萬港元人事擔保等。

保釋申請人陳宇明（41歲）是2019年區議會選舉觀塘區栢雅選區的候選人。他原須於同年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。雖然選舉事務處曾於同年11月及12月提醒陳，但直至法定限期仍未收到陳的選舉申報書，案件被轉介廉政公署調查。

暫委法官游德康在聽取控辯雙方陳詞後，同意上訴有合理成功機會，並援引申請人呈交的案例，指出其他同類型但情況更嚴重的案件，均可以非即時監禁刑罰處理。法官亦考慮到時間因素，申請人由認罪還押至今已有約40天，扣減假期後預計今年10月3日刑滿出獄，惟上訴仍未排期，如不給予申請人保釋，可能會有機會要在他服完全部或大部分刑期才可以進行覆核聆訊，將對申請人不公平。

就保釋條件，法官下令申請人須交出5000港元保釋金，他的3名朋友每人以5000港元作人事擔保，申請人另需每天到警署報到、交出所有旅遊證件、不得離開香港以及居住在報稱地址等。