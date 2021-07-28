港人缺信心致回收率偏低　消委會倡當局提供經濟誘因

港府近年不斷推廣可持續消費，以推動市民消費時減少造成環境污染。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今(28日)稱，港人對可持續消費認知度上升，但因對回收政策失去信心，導致未能貫徹實踐，倡當局提供經濟誘因，吸引市民參與回收。本港沒有訂立《消費者保障法例》，她冀港府盡快全面落實冷靜期法例及加強規管商品標籤，進一步保障消費者權益。

黃鳳嫺指出，港人對可持續消費的認知及支持度上升，但礙於資訊不足、產品昂貴等，加上不時有回收物被發現棄置在堆填區，市民對回收政策失去信心，令本港塑膠及廢紙回收率低於全球水平。她認為，消費者十分現實，若有「着數」，自然會提升回收垃圾的推動力；建議當局參考外國環保政策，提供現金回贈等經濟誘因，完善社區回收設施及資訊網絡，並加強宣傳教育，推動企業在商品生產及設計上落實相關理念。

黃又提到，香港是一個「高消費、高消耗」城市，港人容易在物質誘惑下過度消費，亦有不少年輕人習慣「先使未來錢」，她呼籲家長及學校從小培養年輕人的正確消費態度。另外，本港沒有訂立《消費者保障法例》，主要透過《商品說明條例》或個別行業法例來保障消費者的權益，保障尚算不錯，但她認為，港府應與時並進，全面落實冷靜期法例，加強商品標籤規管，並因應手機遊戲普及情況，而重新檢視《賭博條例》。