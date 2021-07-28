違國安法被捕　余慧明暫准保釋　每周4次報到禁離港

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。當中大部分被告都被總裁判官蘇惠德拒絕保釋，需要還押候審。前醫管局員工陣線主席余慧明今日(28日)向高等法院原訟庭申請保釋，最終獲國安法指定法官杜麗冰批准，以10萬港元現金及丈夫5萬港元人事擔保，作為條件給予保釋。法官將擇日頒下書面理由。

法官亦定下一系列保釋條件，包括不得離港、交出旅遊證件、居於報稱地址、每星期4次到警署報到、須遵守每日凌晨12點至早上6時的宵禁令。此外，法官亦下令余不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為可構成違反港區國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論；除投票外，不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；亦不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士；不得作出任何危害國家安全行為。

余母聞判後激動掩面，散庭後有旁聽人士高呼「好嘢好嘢，加油！」，余揮手回應。至於其涉及的案件，則會在9月23日於西九龍裁判法院再訊，屆時將進行交付高院之程序。

余慧明曾於去年2月發起醫護大規模罷工，要求政府封關抗疫。她去年7月亦曾參與民主派初選，勝出衞生服務界一席，之後被控串謀顛覆國家政權罪。醫管局其後承認，就1名員工被控違反《港區國安法》，醫管局已按既定人力資源程序，會對涉事員工作出停職安排。