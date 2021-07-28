涉持刀嚇休班警　女文員否認襲警藏武器受審

女文員被指去年在秀茂坪遇查時激烈反抗，不但「起飛腳」踢警，更用鎅刀指向警方，之後又涉向警方虛報地址，因而被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及明知地誤導警務人員罪。她否認所有控罪，案件今天（28日）在觀塘裁判法院開審。遇襲警稱當日原來正休假，逛街時發現被告涉犯《港區國安法》，於是主動報警，又跟隨被告搭車及前往住宅大廈，他形容被告事發時情緒激動，「好似發曬茅咁」。

30歲女被告馮楚惠，報稱任職文員。事發時休班之警員羅啟耀（音譯）作供指，去年11月15日他不用上班，獨自到淘大商場打算購物。在中午12時許，他在商場看到一名女子拿着一個大膠袋，內有一些氣球，其中一個氣球上寫着4個字。由於他懷疑該些字眼違反《港區國安法》，於是致電報警，並尾隨她離開商場，跟她搭小巴，再隨她到安達邨。該女子先步入一大廈，羅其後向大廈保安表明身份，翻查閉路電視後，得知該女子乘升降機前往那一層。他到達該層後不久，便見到該女子孭斜孭袋、拖行李箱準備落樓。

羅供稱，他跟隨女子到電梯大堂後，認為時機合適，便上前截停她。該女子見狀情緒激動，不但大叫「做咩唔畀我出去」、「非禮」、「強姦」，更不停朝門口方向衝去，企圖離開。其後，該女子用行李箱撞他，再出腳踢其小腿，當羅想按住她時，2人一度失平衡倒地。該女子掙扎後站起，取出電話傾談，同時從斜孭袋掏出一把鎅刀指向他，然後自後門離開大堂。羅追上並伺機搶刀，雙方經糾纏後，羅最終成功奪刀。