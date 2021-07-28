濕地漸獲復修　罕見黑翅鷸首來港產卵 　塱原成雀鳥天堂

政府在古洞北/粉嶺北新發展區，興建約37公頃的塱原自然生態公園。土木工程拓展署今(28日)稱，自2019年底展開優化塱原工程，復修旱田及荒廢農地，包括稻米田及水滋田，令塱原增加約8公頃濕地，目前已完成其中5公頃，料濕地共佔約22公頃，吸引多樣物種，如今年首次錄得黑翅長腳鷸繁殖。目前工程進度理想，預計2023年完成項目，打造塱原成多元化的雀鳥大家庭。

土拓署總工程師曹偉雄表示已就濕地進行各類復修工作，包括復修旱田和荒廢農地，增加稻米田面積1倍至2公頃；拆卸不符合標準的臨時構築物及將生態價值較低的蕉林修復為濕地；修復淺水池及鳥之秘島，在中央鳥島為雀鳥提供隱蔽處築巢及改善灌溉水道，興建全長約1.9公里的灌溉水道，至今已完成70%。同時，水道增設抽水井及加設小動物通道，改善以往水道需頻密清理的情況。

漁農自然護理署則稱於4至6月期間，紀錄到12種雀鳥在塱原繁殖，並首次錄得黑翅長腳鷸在塱原繁殖，次數多達7次。該署高級自然公園主任陳倩慧說，目前已在濕地累積共錄得300多種雀鳥，佔全港逾半。

另外，就環保團體長春社年初發現位於塱原部分靠近石上河的農地，部分農田被用作擺放建築材料，甚至被夷平。土拓署回應說，該批用地當時雜草橫生，甚至高及腰身，故需使用機械復修農地及旱田；又直言「使用機器無可避免」，並已盡量不影響現存環境，同時將農地修復作淺水池。

塱原位於上水雙魚河及石上河之間，是香港最大的連片淡水濕地，政府為保護和改善重要的生態環境，同時補償因開發新發展區而造成的濕地損失，將塱原核心地區發展成自然生態公園。