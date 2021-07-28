越野跑手賽事途中死亡研訊　協辦員認岔路可能無標示

前年9月8日，32歲男子郭遠雄在一場越野山賽中失去聯絡，救援人員在2天後於沙田九肚山尋獲郭的遺體。其死因研訊今天（28日）在西九龍法院繼續，曾於昨日作供的山賽協辦員今天被重召返庭作供。他在研訊主任查問下同意，賽道附近桂地新村的岔口處，可能沒有標示賽道的橙帶。

死因庭今天重召當日越野山賽協辦員譚圳烽，死因研訊主任向譚指出，有兩名參賽者在庭上供稱，參賽當日在九肚山落山至桂地新村的岔口處，並沒有看見大會標示賽道路線的橙帶，與譚昨天證供不符。譚供稱，他是事後從一名參賽朋友口中得知該處有橙帶。譚承認比賽期間他未曾到過該處，同意該處可能並無橙帶。他亦同意標示方式可以再精準些，如印上賽事字樣，及可安排工作人員定期檢查橙帶。

昨日開始作供的參賽者陳家傑，向法庭提供自己的比賽時間，表示自己的跑速與死者相近，途中亦有見過死者。死因裁判官周慧珠透過他的比賽紀錄，推斷死者可能在上午約11時20分到達桂地新村前的岔口處，裁判官問譚當時身處的位置，及有否收到工作人員通知，有參賽者行錯路。譚回應當時他應該在草山山頂，而工作人員則會通知賽事終點的賽事總監，即賽事主辦方勁亞有限公司的老闆。裁判官續問到，勁亞有限公司是今次研訊有適當利害關係人士，為何沒有派代表應訊。惟譚表示他一年前已離開勁亞，不知道勁亞缺席原因。

民安隊4級長官陳加昌供稱，民安隊在2019年9月8日下午6時後開始在桂地新村一帶展開搜救，他自己就於9日晚上9時帶隊加入搜救，並在10日凌晨約1時20分，於九肚山山頂小徑附近斜坡的一處草叢發現死者，當時死者沒有呼吸脈搏，身體濕冷。救護員朱建雄則表示他於9日晚上7時40分到達桂地新村候命，至10日凌晨接報發現死者後，與2名隊員到現場檢查死者。他指當時死者已無生命迹象，右手肘、大腿及小腿均有屍斑，亦有屍僵情況。另外死者手腳有擦傷，但無重大傷痕。朱指屍僵應該會在死亡12小時後才出現，但溫度及濕度亦有影響，他難以判斷死者死亡時間。