前《蘋果》4高層涉違國安法　執總主筆臨時棄保釋覆核

壹傳媒旗下已停刊的香港《蘋果日報》（下稱「蘋果」）早前再有4名高層，被指與壹傳媒黎智英及其公司串謀違反《港區國安法》，4人同被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及還押至9月30日再提訊。其中前蘋果執行總編輯林文宗及主筆馮偉光(筆名盧峯)，今天（28日）下午再被押解上西九龍法院作保釋覆核，兩人今天均撤回保釋申請，其中馮偉光放棄8天覆核保釋的權利，而林文宗則保留該權利，將於8月4日再被帶上法庭處理保釋覆核。

涉案被告為55歲楊清奇、51歲陳沛敏、57歲馮偉光及51歲林文宗，4人被控於2020年7月1日至2020年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、 組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方早前指出，警方需時作進一步調查，包括電子器材的法證化驗、逾1000項文件，以及個人和機構的財務調查，並且反對各被告的擔保。今天由國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德處理林、馮兩人的保釋申請。