浸大新冠疫苗調查　揭僅37%家長願讓11歲以下子女接種

本港的新冠疫苗接種年齡已擴展至12至15歲青少年，有藥廠目前已開展為11歲以下兒童進行接種測試，預計9月有結果。香港浸會大學就此於本月透過中小學及問卷公司合共收集681份市民調查意見，發現只有37%受訪家長表示有意為2至11歲兒童打針，其餘63%家長仍有不同程度保留，當中愈關注疫苗副作用資訊的家長，愈易對子女打針有消極看法。

浸大調查指出，持有消極態度是家長推遲或猶豫為子女接種新冠疫苗的主要原因，當中愈關注疫苗副作用資訊的家長，愈易有消極的判斷。相反，愈關注新冠疫苗效能及接種率的資訊，家長對子女接種新冠疫苗的態度就愈趨向於積極。此外，與沒有接種疫苗的家長相比，有打針的家長較傾向讓子女打針。

浸大認為，為改善家長的態度，政府、衞生當局和醫療專業人員，需要減輕家長關於疫苗安全性、有效性等擔憂。當相關臨床研究結果向公眾發布時，應轉譯為通俗易懂的表述，才能有效地傳遞給家長，以提升家長的積極態度。