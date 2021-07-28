醫生非禮護士囚5個月　准保釋至覆核聆訊

六旬男西醫被指在停車場非禮其診所年輕女護士，不但向對方掃背接吻，更伸手入對方裙內摸胸1分鐘。該西醫被控2項非禮罪，經審訊後被裁定罪成，被告早前申請覆核定罪，法庭排期於今（28日）在九龍城法院處理。不過，甫開庭辯方便表示會先待裁判官判刑後，才再申請覆核，之後便向裁判官作求情陳詞。裁判官鄭潤聰則在辯方求情後，斥被告違反誠信，罪行嚴重，損害香港醫生聲譽，判被告入獄5個月，但准被告以2萬港元保釋至8月31日，屆時將展開覆核聆訊。

被告關國安（60歲）被控於2020年3月14日，先後在尖沙咀海運大廈停車場、及在一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度猥褻侵犯女子X。辯方求情時，分別呈上由病人、護士及醫生撰寫的求情信，力陳被告是個有愛心的人。

控方案情指，被告當日駕駛七人車接載當時21歲的X，從大圍診所到海港城一同午膳。他們到達停車場、落車步行途中，被告撫摸X的背部至屁股，又拖着X的手，X不知所措，問「你當我係你個女？」，被告回答「一半一半啦」。2人午膳後，X回到被告車上，坐在後排位置，被告則站在車外，伸手撫摸X的左胸、拉低X的口罩吻X、並將手伸進X的連身裙摸她的左胸，過程約1分鐘。事後被告向X稱：「哎喲！我控制唔到自己呀！我失控！失控呀！」