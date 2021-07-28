「雲頂夢號」周五復航　乘客須戴追蹤器　船艙備診所及負壓病房

郵輪公海遊周五(30日)起復辦，其中星夢郵輪的「雲頂夢號」將於當晚復航，星夢郵輪今日(28日)安排傳媒上船參觀體驗。乘客上船前必須填妥健康申報表，內裏要填寫年齡組別、是否曾接種疫苗以及上船前48小時內必須取得無染疫證明的病毒檢測報告，填妥申報表以及掃描「安心出行」後，便可進入登記大堂登記，登記後會提供房卡號以及一個追蹤器，整個過約需時10分鐘。

圓形追蹤器可配合附贈的頸繩帶在身上，以追蹤乘客的行蹤，若兩名以上乘客靠得太近，各自的追蹤器便會亮紅燈，但不會響。若有人不幸確診，曾「靠得太近」的乘客便可透過該追蹤器被列為「密切接觸者」，而準確作出追蹤隔離。

船上亦設有醫療診所，目前有1位醫生及5個護士，1間深切治療部、1間治療室以及3間負壓病房。全船共44間隔離病房，其中13間為負壓病房，專為初步確診者或有病徵人士入住，其餘31間隔離病房由郵輪客房改造成，供密切接觸者入住，船上同時新增PCR快速測試儀器，每次可測2個樣本，70分鐘會有結果。

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，周五首航共有1,070個旅客、900個船員，首航已客滿，其後8月份「公海遊」每周3班，最平每位1,000多港元。8月中的航程預約人數亦已爆滿，8月中後期則仍有小量位置。航行期間若發現懷疑個案，會在船上對個案進行3次核酸檢測，一旦檢測出受感染，則會暫停所有船上活動，並將船駛回碼頭，全船人員作強制檢測，確認無感染後方可落船。

另外，預約的乘客中有小部分持醫生證明不適合打針人士上船，每個航班有幾人，房卡上會有辨識，持醫生證明人士可正常飲食，但不能使用水療中心(Spa)、卡拉OK及麻雀房。而泳池也有人數限制，使用人數容量降到一半，如有其中一個泳池原本容納40人，目前只能減至20人同時使用。