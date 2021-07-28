海洋公園委任新行政總裁　黃嗣輝9月履新　接替黃智祖

海洋公園公司董事局今日(28日)宣布，委任黃嗣輝出任行政總裁，9月1日生效，接替從政府借調的黃智祖。黃嗣輝將以候任行政總裁身份，8月16日起與黃智祖進行交接工作。

海洋公園主席劉鳴煒表示，黃嗣輝擁有從產品開發至業務重整的商業經驗，是擔任公園行政總裁的理想人選，對他加入公園管理團隊感歡迎，將與董事局一起推動公園的新發展策略，帶領海洋公園轉型。劉亦代表董事局感謝黃智祖於過渡時期為公園服務，並在公園實踐發展策略之外判籌備工作上擔負重要角色。

黃嗣輝是個深具客戶及市場觸覺和創新精神的商業領袖，在業務重整、市場策劃和數碼商務方面擁有卓越專長，企業管理經驗横跨娛樂、電訊、資訊科技、媒體及飲食多個行業，最近期為立基國際集團有限公司之集團營運總監，專責管理大中華地區業務。

黃嗣輝畢業於多倫多大學三一學院，並曾前赴歐洲工商管理學院(INSEAD)以及哈佛商學院(Harvard Business School)深造，參加高級行政人員課程。黃亦是英國特許市務學會資深會員及香港市務學會主席，市場營銷成就屢獲殊榮，包括曾榮獲2009年度「HKMA/TVB傑出市場策劃獎」之優秀市場策劃專才獎。