疫情打擊經濟企業減招聘　銀行與社福機構推就業資助

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，不少企業亦減少招聘人手。渣打銀行（香港）有限公司及聖雅各福群會在去年10月推出「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」後，加推第二期計劃，而渣打基金會捐出500萬港元，資助中小企聘請應屆畢業生，最高資助額為每人3.9萬港元，預計會有逾400名青年受惠。

第二期計劃將招募過百間本地中小企，在專為畢業生而設的中小企職位配對平台上提供工作機會。企業若成功透過平台聘用畢業生，便可獲得半年的半額薪金資助，最高資助額為每名畢業生3.9萬港元。計劃亦為參加者提供速成求職教學及就業培訓，並保證參加者在2星期內獲安排面試。

計劃招募本港青少年，在2019、2020年或2021年畢業於中學、副學位、學士學位或以上人士，並在未來6個月沒有打算就讀高等教育，以及申請時未有全職工作。

渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表示：去年推出的第一期計劃成果理想，參與的近100間企業合共推出600個全職及零工工作機會，吸引450名青年參與及培訓，最終有145名青年獲成功配對工作。

隨着短期合約、兼職及自由工作等零工工作模式在全球日趨普及，今年的計劃亦劃分了包括文字創作、多媒體拍攝、活動助理、編輯等的「十大零工」，為企業提供這類型工作的「招聘框架」，例如薪酬參考、聘用條件及合約條文等，協助企業了解及掌握招聘要點。