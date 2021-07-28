QS最佳留學城市排名　本港居第15位　連續2年下跌

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今（28日）公布2022年最佳留學城市排名，英國倫敦穩守第1名，德國慕尼黑排第2，比上一次的排名升了2位，而韓國首爾則躍升了7位，與日本東京並列第3位。至於香港則排名第15位，較上次排名下跌1級，已屬連續2屆下跌。

是次2022年排名有115個城市參與，每個城市至少有25萬人口，而且至少有2所大學曾入選QS世界大學排名，機構按6個指標，包括大學排名、學生組成、城市嚮往度、僱主招聘活躍度、生活成本及學生意見作評核。

今次排名當中，倫敦維持首位，慕尼黑排名第2，較上次2020年的排名上升了2位；首爾與東京同列第3，其中首爾躍升了7位，而東京則下跌了1位；德國的柏林則與上次同樣排名第5，德國是唯一一個國家有2個城市排行首10位。

QS分析指，本港擁有眾多的一流大學是其優勢，而本港大學排名於排名指標中排名第9，100分當中佔75分。在就業市場活躍度中亦排名前20位。不過，6個排名指標當中，有4個指標的排名則有下跌，包括大學排名、城市嚮往度、僱主招聘活躍度及生活成本。

QS又指，國際生對港留學的主要關注點是生活成本，而該指標亦是排名下跌的其中一個原因，因此認為本港的大學及政策制訂者，須盡力確保學生不會因為學習成本高而影響在港留學的意欲。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，成績或其他表現方面優異的國際生，可能獎學金等資助到海外交流或留學，但對於一般學生而言，到海外留學仍需顧及經濟負擔，而本港生活成本高，特別是住宿方面，未必所有學生都能入住宿舍，因此在外住宿的成本高，加上其他衣、住及行的使費，留學生來港的生活成本仍然負擔重。