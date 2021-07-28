85%曾用公營專科服務者稱輪候時間太長　團體促增加門診名額

本港公營醫護人手長期緊張，有團體為了解九龍西區公營醫療服務情況，早前訪問2,292名居於深水埗及油尖旺區的市民，發現85%曾使用醫院專科服務的受訪者認為輪候時間太長；73%曾使用政府夜間門診服務的受訪者認為服務不足夠。團體建議，當局應增加專科門診名額，加強假日門診及夜診服務等。

九龍社團聯會深水埗地區委員會及油尖旺地區委員會，於本月內透過電話及問卷調查，訪問2,292名居於深水埗及油尖旺區的市民，當中有960人過去一年曾使用政府夜間門診服務，其中73%認為服務不足夠。另有1,675名受訪者曾使用政府專科服務，當中超過85%認為輪候時間太長。

團體指出，現時油尖旺及深水埗區，共有7間提供門診服務的公營診所，惟當中只有1間在下午6時至10時、星期日早上及公眾假期提供服務；兩區亦各得1間診所同時提供夜間門診服務，部分市民在深夜等時間求診，就只可前往私家診所或公立醫院急症室。

另外，隨着九龍西區人口增加及高齡化，當中更有不少居於劏房的基層，對夜間門診及假日門診有迫切需要，團體建議政府延長夜診服務時間至凌晨12時，並延長周末門診服務時間至全日，以紓緩急症室壓力及縮短輪候時間。團體又指，該區專科輪候時間平均由年半至2年以上，倡當局增加專科門診名額，向臨床醫生發布轉介指引以減少不必要的轉介，並加強公私營合作，讓有需要人士可獲資助到私家醫生接受服務，縮短輪候時間。