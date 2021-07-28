工展會購物節8月6日至8日舉行　料消費券有助銷情

首批2000港元電子消費券將陸續在8月1日起分發近500萬名市民，工展會承接其勢頭，將於8月6日至8日期間，首次舉行購物節，一連3日在亞洲國際博覽館舉行，當中250個攤位提供多項優惠。工展會因應更改場地，特意提供港鐵與巴士等乘車優惠，料整體入場人數有3萬至5萬人次，銷售額有數千萬港元，期望消費券刺激銷情，已特意為參展商安裝電子支付工具。有參展商表示，雖然展覽改在亞博館舉行，人流會有影響，但對銷情樂觀，認為可吸引元朗、荃灣等地區居民前往，預期做到6位數字生意，電子支付佔一半。

香港第55屆工展會因疫情改在網上舉行，為讓市民重拾購物樂趣，工展會首次舉辦「2021工展會購物節」，是工展會相關展會首次在夏天舉行，同時是相隔30年在室內辦展。屆時將會有250個攤位，分為5個主題展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」，以及首次設立的「寵物保健區」。不少貨品有1折限量優惠，包括10港元有4包的蟲草湯包，每天限量20包，以及5港元80片的消毒濕紙巾，每天限量100包。另又會有兩場「閃購直播」，提供優惠套裝讓市民網上搶購。

為嚴守防疫措施，購物節促減少現金找贖，鼓勵電子消費，除增設電子門券外，場內亦不設實體售票，入場人士需要用八達通入場。工展會亦為參展商提供工具支援4種電子支付，方便市民使用電子消費券。另為了便利市民前往亞博館，工展會與港鐵合作，以40港元乘車優惠，讓市民可乘搭機場快綫，即日來回博覽館站與市區，另亦安排7條免費巴士路線往來東涌、屯門、元朗、天水圍等。

主辦單位廠商會會長史立德說，去年因應疫情，無奈取消實體展會，隨着疫情緩和，加上有市民反映感到失望，便希望借是次購物節小試牛刀，讓市民重拾歡顏。他料有3萬至5萬名人士入場，預料消費券發放有助鼓勵銷情，料總銷售額有數千萬港元。

南北行參茸藥材有限公司聯營業務發展經理崔家權說，對購物節感樂觀，預料可以在展期內做到6位數字生意，電子支付佔一半。雖然地點較遠，但他認為有助吸引居於元朗、荃灣市民。

首次參加工展會相關展覽的寵物保健公司亦感樂觀，寵物藥妝業務發展經理李梓樂說，公司承包10個攤位；工展會一向為市民湊熱鬧的活動，對人流有信心，料會做到七位數字生意。