穆家駿事隔3日終道歉　認早前針對伍家朗言論過重

港隊羽毛球「一哥」伍家朗於星期日(25日)出戰東奧男單分組賽時，穿上沒有印上區旗的黑色球衣。民建聯成員穆家駿在社交網站「強烈譴責」事件，不過反被各界批評，要求他向伍道歉。穆終在今日(28日)發表聲明，承認當日發表評論的語氣有點過重，對此表示歉意。但網民並不收貨，強烈譴責他將運動政治化。

穆因被起底，已關閉其Facebook及Instagram社交平台。他今日在YouTube發表聲明，指當日與很多香港市民一樣，全神貫注地在電視機面前支持香港羽毛球隊出賽，但赫然伍家朗有別於其他港隊球員，未有穿上印有區旗的球衣，令人十分詫異。他認為港隊可以站在奧運舞台是難得的機會，所以一時情切，以致發表的評論語氣有點過重，為此表示歉意。

他又指，因無意影響香港羽毛球隊的備戰，因此留到今天才回應事件。同時對於看到香港羽毛球隊今日袍甲鮮明、穿着有香港特區標誌的運動服出戰而感到高興。穆同時感謝香港羽毛球總會即時回應事件，說明箇中原委並作出補救措施，令事件得以解決，期盼港隊運動員可於接下來的比賽中爭取佳績。

不過，貼文下方的留言幾乎「清一色」地批評穆，強烈譴責他將運動政治化，帶起不良風氣，影響伍家朗的出戰狀態。更有網民要求教育局取消其執業資格，亦促請政黨開除其黨籍。事實上，該黨主席昨日(27日)已經直言穆的表達方式及語氣過重，引發軒然大波，已要求他公開道歉。不過，穆仍然「潛水」，直至今日才道歉。