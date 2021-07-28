家人促女童改口供案　女童庭上斥親人「有無人性㗎」

被控強姦親女的男子，涉嫌在還押候審期間指示家人阻止女兒作供及要女兒撤回指控。他與家人被控串謀妨礙司法公正罪之案件今（28日）繼續在高院審訊，續由女事主X接受辯方盤問。其叔父的大律師指叔父並無扮律師與事主綵排作供，亦無叫過事主濃妝艷抹到庭。事主表示不同意，並大聲向犯人檻內的5名被告稱「其實我真是好想鬧你哋，有無人性㗎你哋！」

叔父的代表大律師向X指，X於事發後不久錄取的書面證供，曾提及X有問過叔父，在出庭時如何與律師對答，口供寫道：「叫叔叔示範如何對答，但叔叔拒絕我話咁樣扮律師係犯法」，但此句其後被橫線刪掉。大律師指這句子才是事實，X即否認，並稱可能是錄口供時出現錯誤，叔父確有扮律師教她如何在庭上對答。

5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。