政Whats噏：議辦舖位終有新租戶　丘文俊下月毋須納空租

房協話已搵到新租戶，丘文俊唔使再納空租喇！

政府要求區議員宣誓，唔少區議員擔心一旦被DQ會被追薪而紛紛辭職，但辭職後麻煩嘢都一籮籮。曾協辦初選票站嘅前沙田區議員日前就話房協拒絕處理其乙明邨明耀樓辦事處嘅退租事宜，搞到佢要繼續交租，批評房協冷漠、欠缺人性化。不過房協今日(28日)就話已經為相關舖位搵到新租客，丘唔使納空租喇！

丘話已於6月向房協表明，喺8月1日前辦理退租。其後佢於本月8日辭任區議員，亦有再去信房協陳情，希望盡早退租以減少財政負擔。後來佢嘅退租申請被房協拒絕，指除非有下一手承租該舖位，否則仍需繼續交租。所以丘就批評房協冷漠、欠人性化，仲批評房協一直宣傳標榜自己有人情味，覺得非常諷刺咁話喎。丘又話既然租約直到2023年12月31日，咁不如會積極考慮繼續經營該舖位，叫街坊諗下有咩活動搞。

房協今日就再回覆東網，指房協為該商舖嘅招租期喺上星期截止請後，依家已經物色到新租戶喇！所以房協已去信丘，可以按丘要求提早結束該商舖嘅租約，而租約期提早喺7月31日期滿，丘可以喺當日或之前向房協交回該商舖。