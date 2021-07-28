政Whats噏：陳健波提醒港人移民唔好受　同時鞭策政府做好改革

香港喺東京奧運暫時已經有兩大進帳，天大喜訊雖令全港市民為之振奮，但就觸發議員陳健波(波哥)對移民潮嘅思考喎。佢提到回歸前嘅移民潮，親眼目睹好多朋友移居異鄉，過得幾年見彼邦生活不似預期，包括歧視問題嚴重、職場欠缺升遷機會等。佢又指港人寧可離鄕別井，當然關乎港府施政問題，波哥趁機鞭策政府要努力證明畀市民睇，香港明天會更好，自然就唔會觸發移民潮喇！

原來波哥係1997年移民潮嘅受益者，話當年公司入面好多高、中層選擇移民，因而令佢升職好快。不過當年有好多朋友喺外國生活得幾年見勢色唔對，好快就急急腳回流香港。雖然都有朋友一留喺外國生活，但波哥每逢探望佢哋，必定係唉聲嘆氣居多喎。佢話見到早前每晚都有一批批香港人，漏夜搭飛機去英國，移民人士以及送行親友都千愁萬緒、極之不捨。

波哥話唔評論移民決定係啱定錯，皆因大家各有理由。不過佢不時聽聞喺英國長期生活嘅朋友分享，而幫大家理性分析，例如好多香港人聲稱為咗小朋友而選擇移民，令家中長者單獨留港、倍感寂寞。港人大多希望喺外國就讀公立學校，享受免費教育，但波哥話當地公立學校水準參差不齊，甚至有吸毒同欺凌問題。入大學既唔容易、學費又貴。職場方面，波哥提到要喺外國升到高位，又點會同當地人有同樣機會呢？當然喺晉升路上唔如意喇。

波哥呼籲港人移民，如果去到外國見到唔對路，特別係小朋友唔適應當地生活、學校水準比想像中差、同時又搵唔到好工，真係要及早回頭喇。對於有人憂慮港府會限制移民人士回流香港，波哥話當然希望呢樣嘢唔會發生喇。但講到尾都係靠政府表現畀市民睇，當香港經歷各種改革後，明天會更好，咁自然就唔會有人想移民喇！