政府查壹傳媒業務　消息指公司或蓄意隱瞞現金結餘急降

政府今(28日)宣布委任審查員壹傳媒公司業務，消息指，今次政府《公司條例》需要動用權力調查公司情況，其中一大原因是壹傳媒被質疑在今年5月發出的通告中是否蓄意隱瞞現金結餘急降，及是否存在營造現金足夠的假象，以獲得好處甚至出現欺詐行為。

壹傳媒連續4年業績見紅，消息指該公司累計已蝕15億港元，去年上半年再蝕1.44億港元，現時主要依靠壹傳媒黎智英5億港元的股東貸款存活。壹傳媒於5月的通告指出，截至3月底現金結餘5.21億港元，毋須黎智英再額外借錢周轉，其手頭現金足夠未來18個月的營運需要，又指黎未有要求公司提前償還股東貸款。惟該通告選擇3月31日作為報告現金結餘的時點，被質疑蓄意忽略更重要事實，即在翌日4月1日，該筆現金已經不見三分之一。

消息指，由於壹傳媒向黎智英償還1.5億港元的股東貸款，還要應付4月至5月的營運開支淨額3,300萬港元，合共耗掉1.83億港元資金，令公司的現金結餘在2個月內起碼已由5.21億急降至3.37億元。壹傳媒在7月下旬的通告才補鑊披露，但只提供截至5月底的現金狀況，被質疑是否蓄意隱瞞現金結餘狀況。

消息又指壹傳媒企業管治狀況受關注，壹傳媒於5月底宣稱現金周轉充裕，6月16日才確認發表全年業績的具體日期，在盈利預警通告也欠奉的情況下，僅10天便突然宣告不能如期刊發業績。消息指，財務披露及資料透明度是對上市公司的基本要求，如不全面處理，質疑會否表示有上市公司可以獲優待，毋須遵守最基本的規定。

對於欠薪問題，消息更指壹傳媒「停運彈弓手」及「有錢先還畀股東，卻沒賠付員工」，有指其公司經營狀況混亂，被質疑會否損害債權人、股東及投資者利益。