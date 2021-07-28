港隊奧運頻傳捷報帶動消費氣氛　運動用品店生意升4成

港隊在東京奧運接連取得好成績，帶動本港消費氣氛也高漲。有代購日本奧運產品的運動用品店稱，港隊奪得金銀獎牌後，刺激市民對運動產品的需求，相關訂單增至300至400多個，帶動整體生意額上升4成多。而餐飲業界亦指，港隊頻傳捷報帶動消費氣氛，期望奧運熱能延燒至下月1日消費券派發。

位於元朗的運動用品店「運動族人」同時有經營網店，並在奧運舉行前為客代購東京奧運周邊紀念商品。負責人楊軍坦言，由於疫情的陰霾，加上東奧延期，原本港人的訂購反應一般，但自從港隊張家朗奪得奧運花劍個人賽金牌後，情況突然逆轉，反應熱烈，目前共收到300至400多個奧運產品訂單，更有人查詢劍擊產品，帶動其他運動產品銷情，整體生意額上升4成多。

稻苗學會會長黃傑龍分享指，張家朗歷史性奪冠當晚，他正在旗下餐廳用膳，突然聽到全場同時一陣歡呼，可見市民對奧運熱情高漲！他續說，奧運對餐飲業屬中性，原本不會對生意有太大幫助，但人消費亦要講氣氛，「心情好自然會飲多杯」，旗下餐廳也因應奧運氣氛昨晚請食客飲啤酒，他期望消費氣氛能延續至下月消費券派發，推高商戶生意。

繼「香港劍神」張家朗奧運奪金後，港隊女飛魚何詩蓓今日（28日）也在200米自由泳奪得銀牌，不少商家均推出優惠，身份證有今屆得獎香港運動員名字，例如「家朗」、「詩蓓」可享半價。

市民陳小姐和羅先生今日特意到觀塘Apm觀看何詩蓓直播賽事。他們均指會乘奧運熱，考慮把政府派發的消費券，用於添置跑鞋、運動衫等體育用品。