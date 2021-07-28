財政司命調查壹傳媒　尤其關注提早還款予黎智英　涉欺詐債權人

壹傳媒上周披露，其未經審核銀行及現金結餘於今年4至5月期間減少逾1.83億港元或35%，主要是償還由黎智英提供的1.5億港元股東貸款。

該企截至去年9月30日止6個月的中期報告顯示，公司在2018至2020年四度與黎簽訂貸款協議，據此黎同意向壹傳媒提供最多7.56億港元免抵押兼免息貸款，須於36個月內償還，而截至去年9月底有5億港元未還，其中4億港元於截至去年3月底止一年內提取，其餘在截至去年9月底止半年內提取。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，壹傳媒有很多事情尚未向公眾交代清楚，又批評公司4月初向黎智英償還1.5億港元一事不當，因為在正常情況下，應先償還到期時間最近、或不還錢就會影響公司業務的貸款，而非不會影響公司營運的大股東貸款。

投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥，壹傳媒在5月時聲稱自己有充足流動現金，之後卻自爆4月先向黎智英還錢，就算還款符合法律程序，是否合情合理恐怕未必。他又批評，早前壹傳媒股價多次異動，早就應該嚴正調查，而非到今時今日才調查公司業務，當局應盡快揪出並懲治幕後操縱者。

上一次財政司司長根據公司條例派人調查一家企業的事務，已經是1999年的事，對象是已經消失的本地投行百富勤。

百富勤於1990年代盛極一時，地位匹敵外資行，惟該公司在亞洲金融風暴前，向印尼已故總統蘇哈托女兒做主席之的士公司借出公司3分1資本，原以為對方能夠透過發債償還，結果因為亞洲金融風暴而不果，百富勤遂出現資金周轉不靈，拯救行動不果後於1998年1月黯然倒閉，拖累港股單日暴瀉8.7%。

港府針對百富勤的審查結果，顯示該公司在報告、會計程序、風險管理和內部審計上的基礎系統「均告不足」，而報告結論包括財政司司長及破產管理署署長，應考慮基於公眾利益申請，取消創始人杜輝廉(Philip Tose)在內4名百富勤前董事出任公司董事的資格。