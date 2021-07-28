6地點被納入強檢　包括機場一號客運大樓

本港新冠肺炎疫情持續。政府今晚(28日)公布，因應1宗曾於香港居住的非本地確診個案，以及早前1宗涉及L452R變異病毒株並與輸入個案有流行病學關連的個案，有6個地點被納入強制檢測公告。曾於指定時間內身處該些地點的人士，須於本31日或之前完成檢測。若相關人士本月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及非本地確診個案曾到訪的地方為香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店，任何本月4日至28日期間曾身處該處人士，均需強檢。

另外5個地點則屬再次檢測，包括6月20日至本月10日期間，大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓；本月9日中午12時至下午6時期間，沙田廣源商場第3 座2樓13號鋪麥當勞；本月9日下午6時至10時期間，黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX；本月8日下午6時至本月9日凌晨零時期間，黃大仙中心南館地下G7號鋪銀咖哩；以及本月9日上午10時至下午1時期間，深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋。凡於以上指定時間於上述5個指定地點的人士，均需強檢。