東方日報A1：港泳奧運奪獎第一人　女飛魚何詩蓓摘銀

「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）寫下香港泳壇歷史新一頁！昨晨在東京奧運女子200米自由式決賽中，游出1分53秒92佳績，以破香港及亞洲紀錄的時間勇奪一面銀牌，這是港隊史上首面奧運游泳獎牌；連同張家朗摘下的男子花劍個人金牌，香港首次在一屆奧運中獲得多於一面獎牌。何詩蓓證明了香港運動員的能力：「我想告訴全世界，香港（運動員）都可以有好成績！」她昨晚又在女子100米自由式預賽中晉級今日的準決賽，向新一面獎牌邁進。

比賽在東京水上運動中心上演，23歲的何詩蓓憑複賽總排名第2，被編排在第5線出發，狀態大勇的她全場3次轉身均保持前3位置，100米及150米更以首名觸池，其中，頭100米的分段時間（55秒10）更比世界紀錄快0.50秒。但澳洲新星堤密絲尾段大爆發，在最後15米超越何詩蓓，續以破奧運紀錄的1分53秒50贏得金牌。Siobhan則以0.42秒之差僅負奪銀，為香港贏得史上首面奧運游泳獎牌。將獲得恒基精英運動員嘉許計劃送出的250萬港元獎金。

今屆200米自由泳高手如雲，何詩蓓開賽初段選擇快放，她透露這屬戰術之一：「因為我是短途泳手，而很多對手強項都是200、400米，所以一定要一開始推得快點，否則最後50米他們會游得比我快。」事實亦證明賽前所制訂的策略行之有效。

過去兩年Siobhan成績大爆發，屢次推前香港紀錄，又9度刷新短池亞洲紀錄，已不再是5年前初登奧運舞台的模樣：「今次和以往不同，有種『I belong』（我屬於）的感覺，出場前我不再感到害怕，反而很興奮，可以和世界頂尖泳手較量，成為她們的一分子。」第二次參加奧運的Siobhan奪得銀牌相當興奮：「掛起獎牌一刻，我的腦袋仍是一片空白。好開心，這個獎牌等了很久了。5年前奧運入準決賽，2017年世錦賽第5，2019年世錦賽第4，好像總是和獎牌擦身而過，今次終於可以做到。」里約奧運後的大型比賽，Siobhan不止一次與獎牌失之交臂，讓她覺得非常難受，傷患更讓她被迫放棄比賽，包括2018年雅加達亞運：「過去幾年，我走了很多辛苦路，終於有回報。在這大舞台上，證明自己實力，好難得。」

何詩蓓擁有愛爾蘭和香港血統，混血外表經常讓人誤會Siobhan不諳廣東話，她亦多次被愛爾蘭邀請代表出賽，不過每次都斷言拒絕，Siobhan在港出生及成長，操流利廣東話，是地道香港人，「我為代表香港而感到自豪」。這面獎牌，證明了她自己，也證明香港泳手可在游泳強國中佔一席位：「我想告訴全世界，特別是香港運動員，我們不需要活在好大的地方，才能站上奧運頒獎台。即使是香港，都可以有好成績。如果你們有看我比賽，之後有一日，就是你們踏上奧運頒獎台，不要放棄。」

贏得200米自由式獎牌後，Siobhan原定在昨日傍晚出戰4×200米自由式接力初賽，及100米自由式初賽，但接力隊隨即宣布棄戰，讓Siobhan爭取更多休息時間，衝擊100米自由式獎牌，而她亦不負所託，轉戰100米自由式延續強態，游出52秒70的時間，成功打破池江璃花子所保持的亞洲紀錄（52秒79）及自己保持的香港紀錄，取得小組第2名，晉級今早9時53分舉行的準決賽。

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