國安法首宗罪成　唐英傑最高可囚終身　法官今聽取辯方求情

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，24歲被告唐英傑被指駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，因而被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害作為交替控罪。3名國安法案件指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信本周二(27日)裁定唐煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成立，今早(29日)再開庭聽取辯方求情。而唐英傑涉及的控罪最高刑罰是終身監禁。

案中就展示「光時」口號可否構成煽動他人分裂國家，法庭接納控方的專家、嶺南大學歷史系劉智鵬教授的說法，指該口號有分裂國家的含意，被告是透過展示「光時」旗幟將分裂國家的思想傳播予他人。

雖然辯方曾傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，和中文大學新聞與傳播學院院長李立峯作供，指「光時」的意思含糊，無法指示他人參與分裂國家。不過，控方對兩人的中立性提出質疑，指他們過往的言論傾向反對政府。

法庭認為被告深知該口號帶有港獨意味，他故意挑選7.1犯案，必然是想以行動宣揚港獨，煽動他人分裂國家。被告直衝警方防線的行為，則屬故意挑戰作為香港法律及秩序的象徵的警隊，被告透過威脅警方以追求其政治理念，行為不但具嚴重暴力及屬危險行為，更危害公眾及社會安全。因此，被告煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成立。

根據《港區國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者可被判5年以下監禁、拘役或管制。至於恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者令公共財產遭受重大損失，可被判處終身監禁或者10年以上監禁，其他情況可被判處3至10年監禁。