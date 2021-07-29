海洋公園山下園區免費進場　將由發展商建設營運

早前再獲政府「泵水」67.9億港元「救亡」的海洋公園，其「重生方案」終有更多詳情，60萬平方呎山下園區將以建設、營運及移交(BOT)模式發展，發展商需要承擔建築工程與相關費用，同時需要提供清潔、保安、設施管理等輔助服務，公園短期內向地產商招意向，料9月截止，今年底招標，明年中公布結果。

海洋公園行政總裁黃智祖今(29日)在電視節目解釋，由於建設、營運「一條龍」，可給予發展商較大自由度，同時減低公園需要投入資金，現傾向山下園區由一間公司負責，山上園區因涉不同主題項目，會分給不同公司。現收到不少地產商回應，希望在預審階段給予更多資訊，預審階段會按公司意願、概念，再設定招標程序。

海洋公園早前公布「重生方案」，部分設施改由私人承辦商營運，山下消閒飲食區免費開放，山上機動遊戲則逐項收費，並加入外判模式，期望可自負盈虧。地產界消息透露，園方近月邀請發展商參與合作發展，山下園區面積逾60萬平方呎，將成為「零售飲食娛樂商業區」。獲選中的地產商需要承擔建築工程費用，並於指定時間內營運，租賃期間，亦需負責設計、建設、注資、保養及營運相關區域，同時提供清潔、保安、設施管理、餐飲等輔助服務。

黃智祖表示，山下園區將打造成「零售、餐飲、消閒、娛樂區」，基本上免費進場，市民可自由出入，山上園區則會由私人承辦商，按「歷險」與「健康」兩主題合作發展，舉辦如飛索、豪華露營等活動。對於海洋公園水上樂園何時開幕，黃智祖希望在「熱天的時間」能夠開幕，去年因疫情有所耽誤，但現時工程步入尾聲，現正招聘人手。