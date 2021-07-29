政Whats噏：王進洋抽水擬眾籌支援伍家朗　被狂轟後道歉

港隊羽毛球「一哥」伍家朗早前飽受球衣風波困擾，點知仲有人衝出嚟抽水。離島區議員王進洋提議為伍家朗眾籌、以表心意，仲話有信心筆錢夠佢買樓。言論似乎係喺伍家朗嘅傷口上灑鹽，引起網民狠批，認為佢侮辱運動員，叫佢出少句聲當幫忙啊。

伍家朗尋日(28日)慘敗出局，王進洋隨即喺社交網站提出眾籌計劃。大批網民鬧爆王進洋，提到運動員嘅夢想落空，唔係用錢或者一層樓可以彌補，批評王眨低運動員嘅努力。仲有網民問王係咪入咗民建聯，要幫掀起球衣風波嘅穆家駿拆彈。先前王進洋由於冇喺限期內幫僱員補交強積金，被警方拘捕，有網民抽水話有個眾籌諗法，就係眾籌供強積金喇。

見到網民一窩蜂咁鬧佢，王嘗試解畫，話眾籌可以體現市民對伍家朗嘅支持，而香港體育發展一向缺乏資源，可以由伍自己決定點用筆錢喎。不過當然拆彈失敗，王進洋之後發表道歉聲明，話自己喺手誤嘅情況下，令大家誤以為眾籌計劃係用一層樓，代替為香港爭光嘅榮耀。

不過無論出發點如何，都應該考慮言論會唔會只係同香港人嘅距離遠咗，或者係好心做壞事嘅天真想法喎。