疫下生活壓力增　腸易激變「親子病」　逾半患者病情轉差須加藥

新冠肺炎疫情持續多時，港人長期處於高壓情緒，影響腸胃健康，其中俗稱「腸敏感」的腸易激綜合症更與抑鬱及焦慮症息息相關。香港中文大學醫學院聯同香港輔導教師協會，進行一項有關本港學生及其家長的調查，發現腸易激的發病率頗高，而出現中等至嚴重程度腸易激症狀的受訪者，均有嚴重抑鬱及焦慮傾向。

上述調查於今年4月進行，合共訪問7間中學共232名家長及324名就讀中三至中六學生。結果顯示，24.1%受訪學生及10.2%受訪家長有中等至嚴重程度的腸易激症狀，即最近一星期因腹痛、腹脹、腹瀉等腸胃問題而影響日常生活。此外，在患有中度或以上腸易激的青年患者當中，55.3%有較嚴重的抑鬱症狀，而39.5%有較嚴重的焦慮症狀。至於家長患者中，26.1%有較嚴重的抑鬱症狀，30.4%有較嚴重的焦慮症狀。此外，腸易激的子女當中，有20.4%家長也有相關症狀，而抑鬱及焦慮症的發病情況亦有親子共同患病的傾向。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科胡志遠教授指，有説法指「腸胃是第二個大腦」，腦部分泌的「血清素」會影響情緒和腸胃，而抑鬱及焦慮的情緒也會導致腸胃不適，因此若受腸胃問題困擾，就要留意自身情緒健康是否已亮起紅燈。

胡續指，疫情期間有超過50%患者的病情控制轉差，需要加藥，患者也有年輕化趨勢，15歲以下的小朋友也出現相關症狀。而且，腸易激容易與一般腸胃病混肴，導致延誤病情。一般而言，腸胃炎與食物的關係清晰，症狀會持續一段時間，但腸易激未必與食物有關，時間也不定時，通常去完廁所就會紓緩症狀。他建議一旦出現腹痛、便秘、腹瀉、脹氣、腹脹等症狀，應盡快諮詢醫生，透過藥物紓緩，並配合情緒及日常生活管理，以穩定病情。

香港輔導教師協會主席何玉芬博士分享，過去一年學生長期在家學習，不少家長也在家工作，兩者都缺乏社交和朋輩支援，無有效抒發個人情緒，令負面情緒累積。就算疫情回穩，學生回到學校上學，其緊張關係及負面情緒也不會消失，學校因此須提供更多有針對性的情緒支援，促進親子溝通。