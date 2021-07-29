涉帶醉酒女網友開房　2男子強姦罪成候判

青年透過手機網上遊戲認識妙齡少女，傾談數個月後，再各自帶一位同性朋友到酒吧飲酒消遣。當晚稍後2男子涉嫌強姦其中一名少女，因而被捕及檢控。2人經過近3星期審訊後，今天（29日）在高等法院原訟庭被裁定強罪罪名成立。主審法官張慧玲決定先提取事主的心理創傷報告、及2名被告的心理報告，將案押後至8月23日聽取求情及判刑，期間2名被告均需還押。

本案2名被告依次為王子健（24歲，地盤工人）及陳之寧（23歲，文員），他們被控在2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈6樓強姦女子X。王另被控同日於灣仔立興大廈百佳酒店再度強姦X。由4男3女組成的陪審團自昨日起退庭商議裁決，經2日共逾10小時的商議後，今天（29日）就首被告王子健面對的2項強姦罪，均以6比1裁定他罪名成立。而次被告陳之寧面對的一項強姦罪，7名陪審員則一致裁定陳罪成。

事發時18歲的女事主X作供時指，案發前一晚她與一名朋友、跟2名被告在尖沙咀喝酒。酒醉後隱約記得自己被抬上的士，以及後來躺在床上，被人用陰莖插入陰道及口腔。法醫其後在X的陰道拭紙找到2名被告的DNA。