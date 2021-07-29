旅遊業一潭死水訪客銳減99.9%　邱騰華料短期內無法復甦

新冠肺炎疫情下，本港旅遊業冰封逾年，業界叫苦連天。商務及經濟發展局局長邱騰華今(29日)出席香港國際旅遊展開幕時致詞，重申現時對旅遊業來說是一個艱難時期，香港以往每年接待6,000萬人來港，即每天接待不少於15萬人，但現時每天卻只接待不多於200人，人數暴跌99.9%，更預計旅遊業短期內不會復甦。

邱表示，雖然本港旅遊業困境暫時無法逆轉，但業界可以把握時機準備及重整，吸引更多旅客，例如提供更多特色本地旅行團等，而商務旅遊方面也應增加更多科技的應用。

香港國際旅遊展今日起至8月1日舉行，有來自16個國家共100多間展商參加。展覽設有特色餐廳展區，亦新增豪華露營特別展區，重點介紹戶外及綠色旅遊項目，世界各地的旅遊局亦將以視像形式舉辦旅遊講座，入場人士須使用安心出行。

代表台中市好禮協會參展的黃先生表示，本來就對疫情下入場人數不抱希望，故對冷清的人流不感失望。黃又估計最快下半年初有望通關，故現時參展鼓勵民眾到台灣旅遊作準備，並提供相關資訊予公眾了解。

參展商眾會假期的攤位負責人麥小姐則表示，雖然過去一年多本港旅遊業幾乎停頓，但市民對旅遊仍有強烈需求，因此對將來市況感到樂觀。她預計未來一兩年，小包團的旅行形式會成趨勢，因此公司會對此開辦更多深度遊旅行團吸引市民報名。

由於通關日期未明，是次展覽亦增加了推廣本地遊的攤位，到場參觀的市民陳小姐表示，入場是為了索取旅遊資訊，特別是本地遊，又指部分本地遊的資訊吸引，其中有攤位提供深井、西貢本地遊的資訊更是成功勾起到她的興趣。