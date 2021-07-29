七旬父為爭廁所斬子　認蓄意傷人罪8.16判刑

七旬老翁因爭廁所之瑣事跟同住兒子爭執，其後更拿刀衝入廁所斬子，兒子頭部、頸部、手臂多處受傷，事後須留院近一個月。該老翁今天（29日）在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，暫委法官張志偉將案件押後至8月16日聽取求情及判刑，期間為被告索取醫事報告及背景報告，被告在候判期間須還押。

報稱退休人士的被告王伯松（79歲）。他承認於2020年10月2日，在鯉魚門邨鯉生樓的住所內，意圖使其31歲兒子王華利身體受嚴重傷害，而非法或惡意傷害他。

案情指，被告與妻子及兒子王華利住在案發單位同住。當日早上約9時半，兒子在廁所內吸煙，被告剛回到家，叫兒子讓他先去廁所，兒子拒絕，被告便走到隔壁廚房，拿起一把長約30厘米的菜刀，不發一言地斬了兒子一下，兒子用手推開被告，叫他冷靜，惟被告仍繼續斬了數下。後來兒子逃到睡房被告才停止。被告被捕後在警誡下表示，兒子佔用洗手間超過15分鐘，承認因「一時激氣」而斬傷兒子。

經檢查後，兒子頭部、頸部、手臂有多處傷勢，包括頭皮頂部8厘米表面裂傷、右頸斜紋肌肉外露、右肩3厘米表面裂傷、右手肘5厘米深裂傷出血等等。兒子其後須留醫27天，出院後亦要繼續到矯形外科覆診。