快必煽動案今開審　法官指令控方準備攝錄法庭情況

人民力量副主席「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件今天（29日）於區域法院開審。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽惑文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，共14控罪。控罪指被告於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣記崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啓田商場外，干犯以上控罪。

主審本案的《港區國安法》指定法官陳廣池，今再重申旁聽人士須遵守法庭規矩及秩序，且不限於法官在庭內時，法庭都是進行刑事審訊的地方。若有人在庭內大聲喧嘩、搖旗吶喊等，有可能已構成藐視法庭，因此要求旁聽人士自律守法以尊重法庭及法治，莫要迫法庭下令控方採取措施。法官表示為了避免喧嘩及維護司法專嚴，指令控方準備攝錄機，若及後有需要並在獲得法庭許可後才拍攝罔顧規矩的行為，及後或作出跟進。