越野跑手死亡研訊　專家指野外範圍大派人搜索有困難

前年9月8日，32歲男子郭遠雄在一場越野山賽中失去聯絡，救援人員在2天後於沙田九肚山尋獲郭的遺體。其死因研訊今天（29日）在西九龍法院繼續。香港越野跑步總會會長吳秀華今天以專家證人身份作供。死者家屬問到，如果某參賽者過去成績優異，比賽時沒有攜帶手機，加上當日天氣炎熱，及有人報稱行錯路，若該參賽者在預計時間內仍未抵達終點，大會應否考慮報警處理。吳同意可能要啟動機制處理，如果確認失蹤則應報警。

吳秀華作供表示，越野山賽沒有規定補給站數量，國際越野跑協會的安全指引建議每15公里設有補給站，但仍須視乎路段情況。標示賽道的方式亦視乎實際情況，絲帶及指示牌等都是常用方式。而香港賽事中，標示賽道的絲帶一般不會印有賽事名稱，主辦方亦不會否檢查賽道外，是否有其他絲帶，因指定路線以外的範圍很大。安全指引亦沒有要求參賽者必須帶手機，雖然長途比賽會規定必須帶手機，而涉事山賽總長23.1公里，並不算長。不過吳亦作補充，同意涉事山賽難度不算低。

死因研訊主任向吳展示九肚山至桂地新村的岔口處相片，根據賽事協辦員譚圳烽日前的證供，該岔口處當日綁有絲帶。研訊主任問吳，若有更多指示會否更清晰。吳同意在岔口處前方的賽道旁添加多一條絲帶會更好。對於有參賽者行錯路的處理方式，吳就指可以派工作人員去查看，或等待參賽者自行折返。在越野山賽中，參賽者行錯路的情況並不罕見，而且山上範圍較大，未必能即時派人到賽道外的範圍搜索，實行上會有困難。

死者家屬則問吳，九肚山與桂地新村的2個補給站相距很遠，而且事發當日有酷熱天氣警告，主辦方是否應在2處之間增加補給站。吳指增加補給站當然是好，但並非必要及唯一選項。參加者亦應該獨立考慮自己情況，有否帶備足夠清水。