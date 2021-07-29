合併新巴城巴專營權　匯達交通期望提升巴士服務水平

提供機場專營巴士服務的城巴(專營權二)，以及主要服務港島的新巴，專營權將在明年屆滿。自去年購入新巴城巴的「匯達交通」行政總裁譚利民表示，就合併新巴城巴專營權方面，政府正向公眾諮詢意見，其後就進入商議階段，他期望最終能提升巴士服務的水平。另外，下月將有全港首輛雙層電動巴士循陸路到港，完成測試後準備投入服務。

「匯達交通」今日(29日)舉行新主題巴士啟動禮，首次公開亮相的譚利民在典禮上透露，除了上述首輛雙層電動巴士，氫能巴士亦有潛力在港使用，不過須克服氣候及溫度的挑戰，仍與政府商討可行性。

至於新巴城巴未來一年會否加價，他直言，兩巴過去約十年無加價，無疑帶來經營壓力，隨着兩巴獲政府批准分兩階段加價12%，首階段加價8.5%已於今年4月實施，餘下加幅將於明年1月實施。除了以上加幅，兩巴目前沒有其他加價申請。

今日舉行的新主題巴士啟動禮，介紹了10輛車尾印有不同崗位員工故事的巴士，並試走來往跑馬地及摩星嶺的城巴1號線，其後將再有40輛主題巴士在各區行走。有份分享故事、並有「仙氣女車長」之稱的劉家穎說，育有女兒後重操故業，負責駕駛柴灣一帶的路線。她認為工作及照顧家庭可以同時兼顧，鼓勵更多婦女加入車長行列。

另有一名讀會計出身的男車長鍾兆基，放棄銀行理財分析職位，不理家人反對，投身車長行列。他指兒時夢想就是成為巴士車長，即使減去5000至6000港元薪金亦不惜轉行追夢。他負責駕駛來往筲箕灣及石澳的9號線，以及來往嘉亨灣及赤柱炮台的14號線，日後期望能有機會接觸及駕駛其他路線。