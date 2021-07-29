警馬鞍山截18歲青年遇反抗　搜屋檢逾1600萬元毒品

警方毒品調查科根據線報及深入調查後，昨午（28日）約3時展開掃毒行動，在馬鞍山馬錦街一私人屋苑截查一名可疑青年，對方在受查時突然掙扎反抗。探員將他制服後，登上其位於上址的單位搜查，在屋內發現34塊、重約12.8公斤的懷疑海洛英磚，以及3包用茶葉包裝掩飾、共重近3.2公斤的懷疑冰毒，毒品總市值高達1,620萬港元，隨即以涉嫌販毒拘捕該名18歲無業青年。

毒品調查科行動組高級督察吳龍表示，被捕青年現正被扣查，警方相信涉事單位是近日開始租用，而檢獲的毒品有部分使用卡通花紙包裝，相信毒販是藉此減低執法人員戒心，增加在運送過程中蒙混過關的機會。警方正追查毒品來源及有否流出市場，不排除尚有其他人士在逃。

吳又指，警方發現不法集團利用青少年販毒的趨勢有所上升，呼籲年輕人勿因一時貪念，為「搵快錢」鋌而走險。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

據悉，行動中檢獲的海洛英屬「雙獅地球牌」，寫有一帆風順字樣。根據網上資料，「雙獅地球牌」產品為純度99.9%的海洛英粉末，壓製成長方體磚狀方便運輸。