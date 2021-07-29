黎智英囚禁第104天　妻女與律師探監顯愁容

李韻琴（右）及黎的女兒（左）今午到赤柱探望黎智英。（吳鎮興攝）

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(29日)已服刑104日，今日下午約3時，黎智英的女兒及妻子面帶愁容，與黎的律司一同到赤柱監獄探監。

黎智英的女兒及妻子今到赤柱監獄後，會合黎的律師進入院所；大約45分鐘後，黎的律師就先行離開監獄範圍。約4時15分，黎智英妻女亦完成探訪離開院所，期間未發一言就乘私家車離開。

黎智英現為定罪在囚人士，親友每月基本只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者；而在囚人士亦可每月為其家人申請額外增加兩次特別探訪次數，即一個月最多探訪4次。

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10月1日非法遊行一案，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的親友在早上約8時起分別到場探監，包括前議員邵家臻、張超雄，以及郭家麒的太太，並於今日約10時許完成探訪，離開監獄。