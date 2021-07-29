競委會指部分行業入會條件嚴苛　籲主動審視規則消除歧視

不少團體或個人需成為體育協會的會員，方可使用某些體育設施或參與國際體育賽事。競爭事務委員會今(29日)表示，發現多個行業亦出現類似情況，如無理被暫停會籍、開除會籍及退會，更言入會條件太嚴苛，破壞團體或個人的競爭力，造成不公平的情況，故競委會訂明行業協會入會規則應不含歧視成分、具透明度等，否則有可能負上法律責任。

競委會表示，在進行調查工作期間，曾接觸到一些行業協會的入會條件及程序，可能會引起《條例》下的競爭問題，發現不少行業會要求企業或個人獲得行業認可、申請資助前，成為協會會員是先決條件，而某企業或人士若被排除於會員名單以外，便可能無法獲得有關的認可資格、政府資助或其他優勢。

因此，入會規則成為關鍵，競委會便在其《第一行為守則指引》中，訂明了行業協會的入會規則應該具透明度、合乎比例、不含歧視成分、按客觀標準訂定、可就入會被拒提出上訴這5大規則。不符合上述要求的入會規則，或會被競委會視為具有損害競爭的目的或效果。

競委會呼籲所有行業協會根據指引主動審視其入會規則，競委會行政總裁畢仲明表示，作為業務實體的行業協會會員，若作出或執行協會的反競爭決定，有關會員及協會均可能同時需要負上法律責任。