考評局擬翻新前紅磡官小作考試中心　年省最少800萬元租金

本港DSE考生人數減少，再加上租用商廈成本高昂，導致香港考試及評核局連年虧損。為開源節流，考評局繼上調DSE考試費2%，近月也物色空置校舍作考試中心，以省卻租金支出。當局昨日(28日)發出招標通告，就翻新前紅磡官立小學校舍物色工程顧問公司，預料新考試中心將於2023年落成，每年為考評局省卻最少800萬租金。

前紅磡官立小學校舍位於機利士南路68號，曾先後用作英基九龍小學及法國國際學校的臨時校舍。校舍於2021年被規劃署列作建議「長遠保留作政府、機構或社區用途」。該校舍樓齡約60年，面積1,859平方米，有24個課室及4個特別室。翻新後，將設立辦公室、掃描改卷設備、具備科技支援的考試中心等。當局預料工程需時2年，能省卻800萬至1,000萬港元的租金支出。工程開支方面，將由考評局自行承擔，但當局未有透露預算開支。

翻查資料，考評局自2014/15年度起連年虧損，政府於2018至2022年期間，分4個年度向考評局提供合共3.6億港元的非經常撥款。早前的教育事務委員會上，有議員質疑考評局是否應繼續以自負盈虧的模式運作。教育局局長楊潤雄表示，考評局將發展電腦考核模式以減省成本；又物色空置校舍作考試中心，省卻每年800萬至1,000萬港元租金，其中包括灣仔大新金融中心及新蒲崗兩處商廈；以及由政府撥款資助特殊教育需要的考試安排等。當局有信心在實行上述措施後，維持長遠收支平衡。