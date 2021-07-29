技術員拒出示身份證被控　法庭裁定阻差辦公罪不成立

去年9月6日九龍大遊行期間，一名男子被指沒有照警方要求出示身份證而被控。他否認阻差辦公罪，經審訊後，今天（29日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官黃士翔指警方證人的供詞與辯方呈堂的現場片段有矛盾之處，故拒絕接納其證供。雖然被告自辯時透露，他被截查時，未有即時蹲下，而是先反問「我無犯法，點解要踎低」。惟黃官引述案例，指市民有權要警員澄清要求，並未構成阻礙執勤。

案中41歲被告洪國華，報稱在電訊公司任職技術員。他被控於2020年9月6日，在山東街40號地下外故意阻撓警署警長楊嘉茂執行職務。

裁判官黃士翔今天裁決時，指警長楊嘉茂供稱，當日他們在行人路上截查被告時，遭50至60人包圍，惟辯方呈堂的現場片段中並沒有出現上述情況，即使警方使用了胡椒噴霧驅散，亦不足以在短時間驅散人群，而使拍攝者未能拍下。

黃官又指，被告自辯時透露，他當日曾遭胡椒噴霧指着，他說了兩句粗口才後退；而他被截查時，有警員要求他蹲下，但他先反問「我無犯法，點解要踎低」，隨即被警員以阻差辦公罪拘捕。黃官指被告說粗口才後退，對當時警員執勤可能有不便，但單憑庭上證供，看不出警員如何費力；又引述案例指，市民有權要警員澄清要求，故被告截查時反問警員，並未構成阻礙執勤。