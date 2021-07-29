懲教警方奧運辦「動」建心靈活動　加強還押青少年與父母關係

東京奧運正進行得如火如荼，懲教署與警務處合作的「並肩同行」計劃，亦為青少年在囚人士及其父母舉辦名為「『動』建心靈 並肩同行」的親子活動。兩個部門的義工聯同基督教青少年牧養團契有限公司，於活動中注入運動元素，與12名正在壁屋懲教所的青少年還押在囚人士，感受運動帶來的喜悅和運動員堅毅不屈的精神，為他們注入新的力量，讓他們勇於面對人生，並加強與家人的親子關係。

12名青少年還押在囚人士和父母一同參與親子競技活動，讓彼此體會到互相合作、信任及支持的重要性。活動期間，青少年還押在囚人士在義工們的啟導下，於特製的獎牌上寫上自己的心聲，並親手將獎牌送給他們心目中的「金牌得主」—父母，以感謝他們多年來的支持和包容。

活動籌辦人之一懲教主任虞明豪表示：「希望青少年還押在囚人士能感受到奧運會的熱烈氣氛，於是為他們準備了親子競技活動。除此之外，我們亦希望參加者在活動過程中坦誠溝通，從而建立良好的親子關係。青少年們在義工協助下，回顧家人多年來為自己的付出，並在特製的獎牌上寫上對父母最真切的說話和感受，然後送給自己的父母，感謝他們多年來的養育之恩。」