保險經紀弒父案　陪審團拒納挑釁自衞說判謀殺罪成

保險經紀在3年前弒父，並在行兇翌日電召貨車，把父親屍體運到華富邨附近海面棄置，然後潛逃台灣，在台灣接獲警方來電調查後返港。他本月初起就謀殺罪於高院受審，承認殺父但聲稱是在被父挑釁下自衞。經過3星期審訊後，由6男1女組成的陪審團今（29日）早退庭商議裁決，經約6個多小時商議後，一致裁定被告謀殺罪成。主審法官邱智立表示，謀殺罪的唯一刑罰是終身監禁。不過被告在開審前已承認在父親死後盜取其戶口存款，法官需時考慮該項控罪的刑期，故把案件押後至8月5日判刑。

本案被告黎謹友（28歲）被控於2018年12月4日，謀殺其當時65歲的父親黎金福。被告已婚並育有一名2歲的兒子，過往無犯罪紀錄。辯方就盜竊罪求情時指，被告明白盜取已故人士的財產屬嚴重罪行，不過因當時被告有巨大財政壓力才干犯本控罪。辯方又指被告把盜取的款項全數轉帳予高利貸用作還款，並非用作個人享樂，望法官予以考慮。

據審訊證供指，案發當日早上，被告到屯門找死者吃早餐，早上11時許一同返回死者屯門寶田邨之寓所，之後死者便在住所喪命。之後被告電召貨車，於12月5日將載有死者屍體的膠箱，由屯門運到香港仔華富邨的舊居，至晚上把屍體拋落瀑布灣海面，再於12月6日中午乘飛機前往台灣。

警方其後得知死者身份，最終找到被告的手機號碼並成功聯絡他。被告通電話時情緒激動，承認弒父及棄屍，並於同日晚上乘飛機返港。他聲稱案發前因欠債準備自殺，故帶刀到父親家準備見對方最後一面。與父見面後他問父借錢，但父親拒絕之餘，還襲擊他，和以言語侮辱他是「油瓶仔」、他太太是妓女等。他在與父親互相推撞期間，拿刀刺了父親頸項3下。不過法醫發現，死者血液內有酒精、安眠藥及鎮定劑成分，雙手並無任何反抗擋格襲擊的痕迹，故認為死者是在不清醒下遇襲。