海關破玫瑰水藏液態K仔販毒案　檢近5800萬元貨拘初中生等6人

香港海關空運貨物組人員於本周二(27日)，在香港國際機場檢查一件由巴基斯坦卡拉奇寄抵本港、報稱為659瓶、總重約505公斤的玫瑰水。海關經初步調查後，懷疑內藏毒品，打開後共檢獲136瓶、每瓶載有約800克、共重110公斤的懷疑液態氯胺酮(K仔)，市值約5,800萬港元，拘捕5男1女(14至34歲)。

海關空運貨物資料研究組署理助理監督鄭偉信表示，由於經巴基斯坦入口玫瑰水到港並不常見，加上收貨人很少從該地入貨，故引起海關懷疑。海關其後透過X光機發現貨物有異，其X光密度及顏色俱出現異常，部分液體呈透明及黃色，以及瓶口有白色晶體。海關打開檢查，並利用拉曼光譜儀、離子分析儀及毒品快速測試，初步證實該批液體為為俗稱「K仔」的毒品氯胺酮，海關毒品調查科接手跟進案件。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂稱，海關其後於本周二在機場拘捕一名34歲收貨男，並透過監控行動，再於昨日(28日)在秀茂坪拘捕2名分別13歲及14歲的男童，以及在葵涌拘捕3名青年(16至17歲)，相信他們協助搬運，當中2人為無業，3人為初中生。

海關強調，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。