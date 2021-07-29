女性初婚年齡突破30大關　男女失衡稍緩　1000女對913男

隨着本港人口教育程度上升，踏入社會工作的年齡推遲，初次結婚的年齡也隨之上升。統計處最新一份《香港的女性及男性 - 主要統計數字》報告顯示，女士初婚年齡突破30大關，從2019年的29.9歲上升至去年的30.4歲；男士初婚年齡則由2019年的31.6歲，上升至去年的31.9歲，初次生育年齡也因此推遲至32.3歲。同時，香港粗結婚率下降，粗離婚率上升。

報告顯示，本港女性及男性都有遲婚趨勢，在1991年，女性的初婚年齡中位數為26.2歲，而2020年的數字則為30.4歲。至於男性的初婚年齡中位數，在1991年時是29.1歲，而2020年的數字則為31.9歲。

初婚年齡推遲之餘，香港人的粗結婚率（即結婚登記對數相對同一期間的期中總人口）下降，粗離婚率上升。在1991年至2001年期間，女性及男性的粗結婚率大致呈下降趨勢。此後，有關比率有所回升，但於過去10年再次下降。在2011年，女性及男性的粗結婚率分別為每千名女性15.5宗及每千名男性17.6宗。2020年受疫情影響，結婚數字按年下降了37%。對比在2019年每千名女性10.8宗及每千名男性12.9宗的粗結婚率，其相應比率大幅下降至2020年每千名女性的6.8宗及每千名男性的8.2宗。

而離婚數字由1991年的6,295宗大幅上升至2019年的21,157宗，再下降至2020年的16,020宗。撇除人口增長的影響，粗離婚率仍急速增加。2020年以每千名人口計算的粗離婚率是2.14人，而1991年和2019年則分別是1.11人和2.82人。

遲了結婚，生育的年齡也會推遲，1991年女性首次生育年齡的中位數是32.3歲，而2020年則為32.3歲。不過，報告也指出，本港女多男少的性別失衡情況略有緩和。本港的性別比率，去年略為回升至每1,000名女性對840名男性，但仍較2016年每1,000名女性對852名男性低。撇除外傭，去年性別比率則為每1,000名女性對913名男性。