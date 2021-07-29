何文田13歲女遭禁錮非禮拍片　8男女童黨被捕

今年3月，一名13歲女童透過社交平台認識4名男女，雙方在傾談過程中，有人對女童的態度感不滿，遂相約她到何文田忠孝街一休憩處見面。本周日(25日)傍晚約6時，4人率5名同黨一同到場，應邀赴會的女童慘被9人圍毆、以樹枝襲擊、非禮及拍攝猥褻片段等，導致臉部及身體多處瘀傷。事件擾攘至翌日(26日)凌晨時分，一眾童黨才鳥獸散去，受害女童飽受創傷，至本周二(27日)報警求助。

九龍城警區重案組女高級督察湯皓婷直指，涉事童黨行徑令人髮指，警方經深入調查後，從接報後至今日(29日)拘捕5男3女(13至19歲)，他們分別報稱學生和無業，涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「非禮」、「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」及「製作兒童色情物品」，正被拘留調查。由於案中仍有人在逃，不排除有進一步拘捕行動。

湯皓婷補充，禁錮、毆打、非禮和對兒童拍攝猥褻片段屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處10年監禁。警方對該些罪行採取零容忍態度，絕不姑息，必定竭盡所能緝捕犯案人士。另外，正值暑假期間，家長應留意子女動向，而青少年亦應小心使用社交平台，避免結識不良分子。