疫下封關跨境婚姻告吹　中港婚姻宗數大跌逾70%

新冠肺炎疫情肆虐多時，令不少中港婚姻無法成事。統計處最新一份《香港的女性及男性 - 主要統計數字》報告顯示，2020年香港男性與內地女性結婚的數目大跌86.5%，而香港女性與內地男性結婚的數目也大跌77.3%。持單程通行證來港人士也大跌74%。

報告指出，香港男性與內地女性結婚的數目由1991年的21,220宗大致上升至2006年的28,145宗，然後下降至2019年的12,563宗。2020年新冠肺炎疫情下，香港和中國內地實施關口管制和檢疫措施，導致結婚數目大幅下降至1,685宗，跌幅達86.5%。

另一方面，香港女性與內地男性結婚的數目則由1991年的1,390宗大幅上升至2016年的7,626宗，然後下降至2019年的6,994宗，再大幅下降至2020年的1,581宗，跌幅達77.3%。

此外，同樣受疫情封關影響，持單程證來港人數也大幅減少，2019年有39,060人，而2020年只有10,134人，跌幅達74%。不過，有關人士的性別比率在2020年仍然維持在每千名女性相對722名男性。