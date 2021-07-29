兩款法國進口穩定劑被驗出含禁用除害劑　食安中心籲停用

食物安全中心今日(29日)發稿呼籲，市民不要食用屬Louis Francois品牌的法國進口穩定劑，產品名稱分別為Super Neutrose及Stab 2000。中心指，有關產品所使用的刺槐豆膠被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，市民如購入受影響產品，應停止食用，而業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的刺槐豆膠早前被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現，進口商奇達思優質食品、福基國際工業股份有限公司，及萬利食品有限公司有進口相關產品，當中Super Neutrose的涉事批次為174A0、205B0、290B0及7D1，而Stab 2000的涉事批次為322C9。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，有關進口商已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收，市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電上述相關進口商熱線。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。