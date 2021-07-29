增3個地方納入強制檢測　下月1日前須完成

再有3處地方需要強檢，政府今日(29日)引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受新冠肺炎病毒病核酸檢測。

食衞局指出，任何在本月6日至今日期間曾身處香港九龍尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際超過兩小時的人士、任何在本月5日至6日期間曾身處香港九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓14室伊勢灣海運(香港)有限公司超過兩小時的人士、任何在本月3日至15日期間曾身處香港九龍長沙灣欽州街西89號潤發大廈3樓華潤五豐國際分銷有限公司超過兩小時的人士，均須於8月1日或之前接受檢測。

此外，任何在上周一(19日)下午6時至10時，或上周二(20日)中午12時至下午6時曾身處香港鰂魚涌太古城中心；以及任何在7月18日下午6時至10時曾身處香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪 Food le Parc的人士，亦須於下周日(1日)或之前接受檢測。