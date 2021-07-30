油麻地兩夜總會涉違防疫規例　警拘負責人票控23男女

警方油麻地分區雜項調查隊，昨日(29日)晚上在區內一帶巡查並提醒各類場所經營者、從業員和市民，嚴格遵守防疫規例。

其間，警員發現兩間分別位於砵蘭街109號及南京街6至6C號的夜總會內，共13男10女(19歲至62歲)，未有按照每枱最多4人的規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5000港元。兩間夜總會的負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），其中姓鄭(57歲)女負責人被捕，已被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，夜店或夜總會第一類若進行營業，每間房間人數上限為4人。警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所及表列處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。