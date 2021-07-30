東方日報A1：消費券8‧1啟動　百億出籠百業起哄

萬眾期待的5,000元電子消費券計劃後日（8月1日）啟動，500多萬名登記消費券的市民後日即有第一期2,000元在手！百億元資金來襲，飽受疫情及經濟衰退打擊的消費零售業大為興奮，紛紛推出折扣、送禮等優惠措施吸客，由於疫情緩和，奧運熱潮又掀起體育熱，有學者預料，100億元消費券總額投放到市場後，保守估計可帶來五成至一倍的滾動增長，即至少產生150億元經濟收益，有議員更指近日安裝電子支付設施的需求已增加一倍，新一波消費潮值得期待。

根據政府網站，截至前日下午6時，共有近649萬人登記電子消費券，不過，政府須按序處理登記者的資料，財政司司長陳茂波早前預計，超過500萬人在後日可收到首期發放的2,000元電子消費券，按此計算，首期釋出的金額至少有100億元。

近日商界已紛紛出招圖分一杯羹，優惠形形色色，如有大型商場趁消費券推出初期，即8月1日至15日期間，推出電子消費到指定金額，可額外享受同等金額獎賞，變相以一加一的金額吸客；有近千間食肆早前已推出「7月7折」優惠活動，活動至8月31日。也有信用卡公司推出綁定消費送現金等措施。

中文大學商學院客座教授冼日明表示，預料首期發放的消費券會為本港經濟帶來短期提振作用，他解釋市民去年至今長時間受疫情影響，亦會希望外出消費讓「自己開心吓」，加上香港代表隊在東京奧運成績理想，現至少奪得金牌與銀牌，加劇消費氣氛，有助刺激消費。冼認為，不同消費群有不同的消費習慣，例如年輕人或會購買精品，有家庭者會外出用膳，預料受惠商戶會百花齊放。

至於消費券會否帶來消費輪動的效應，他認為部分人或會將原有開支儲蓄起來，產生消費「替代效應」，但消費券帶來的「乘數效應」仍不可小覷，如有公司會因為消費券而增加生產、增聘人手，估計首期金額會為市場增加五成至一倍的收益，即至少產生150億元經濟效益。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界熱切期待推出電子消費券，料整體可獲360億元計劃中三分一的收益，連同推廣後市民會額外增加消費三成，料為業界帶來逾150億元收益，有助彌補疫情期間的部分損失。黃家和表示，現時全港超過八成食肆已安裝電子支付系統，當中只有部分小店因無網絡或無地方放置等原因無法安裝，業界正打算推出多種優惠，如即時折扣、送贈禮品等，又跨行業合作，例如食肆與旅行社合作，安排本地遊團到相關食肆有額外折扣，以刺激市民消費。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，為了迎接電子消費券發放，業界安裝電子支付平台數目亦以倍數增加。他又指現時社會氣氛向好，商戶配合計劃增加折扣優惠，期望市民消費額會增加一倍。對於消費券對零售業帶來的收益，他未有透露具體數字，但指一向零售業每年生意額較飲食業高二至三倍，如飲食業在消費券收益有150億元，零售業料有300億元生意。

政府提出向每名成年香港居民發放5,000元的電子消費券，會透過4個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、八達通、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。

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